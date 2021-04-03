В Совфеде оценили усилия Европы по урегулированию конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/90d686ec-9543-11eb-b276-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция лидеров европейских стран по эскалации конфликта на юго-востоке Украины лишь «подливает масла в огонь». Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления министров иностранных дел Франции и Германии о ситуации в Донбассе.

До тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России — никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта, — цитирует РИА Новости сенатора.

Он добавил, что позиция западных стран заключается в том, чтобы критиковать Россию и представителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР, но обходить стороной Киев. Он привёл в пример войну в Югославии, которую удалось остановить лишь через 10 лет, и напомнил о том, что конфликт на востоке Украины длится уже семь лет.

По словам Косачева, трагедию в Донбассе можно было остановить ещё в 2014 году, если бы Запад отказался признать госпереворот или хотя бы потребовал от новых украинских властей соблюдения общих европейских ценностей, таких как права человека.

Как сообщал NEWS.ru, cпикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Украины остановить военные действия на юго-востоке страны и вернуться за стол переговоров. По его мнению, действия Украины направлены на то, чтобы усилить напряжение в регионе и запугать людей. Володин убеждён, что действия Киева по обострению ситуации в ДНР и ЛНР не одобряют в Европе и они могут привести к судебному процессу в Гааге.