В Совфеде оценили политическую систему США после саммита Путина и Байдена

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что политическая система США не является цельной. Кроме того, по его словам, в зарубежном государстве «правая рука не знает, что делает левая». Так он прокомментировал ряд жёстких заявлений с американской стороны после саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

Цеков заявил ,что американцы ориентируются на общественное мнение только внутри своего государства. Он отметил, что жёсткие заявления со стороны СМИ США начались после того, как граждане Штатов решили, будто бы их действующий лидер Джо Байден вёл себя на переговорах с российским коллегой слишком мягко и доброжелательно.

Некоторые руководители в США отреагировали на общественное мнение, начали доказывать, что они все делают жёстко и правильно, — сказал сенатор.

По его словам, Штаты являются сложным государством. Цеков выразил мнение, что там могут сказать в один день одно, во второй — другое, а в третий — третье.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации в Донбассе. Подобное решение было принято в ходе переговоров лидеров по видеосвязи. При этом, по словам представителя Кремля, точные даты на настоящий момент остаются неизвестными.