В Совфеде объяснили, чем закончится попытка Украины начать конфликт с ДНР

Если Украина решится перейти к открытому военному конфликту с ДНР и ЛНР, то Россия будет вынуждена выступить в защиту этих территорий и развязать с Украиной войну. Однако вероятность такого исхода равна примерно 50%, считает член Совфеда Сергей Цеков. Об этом пишет Lenta.ru.

Подобное развитие событий может послужить детонатором дальнейшего разрушения Украины за счёт гражданского протеста внутри страны. Как показывают исследования самого государства, мнения руководства, политиков и политологов, области Донецка и Луганска, оставшиеся на территории Украины, ненавидят действующую власть, считая ее оккупационной, — заверил Цеков.

По его словам, решение Киева по эскалации военного конфликта в Донбассе пока что непредсказуемо, однако оно во много будет зависеть от позиции Вашингтона в этом вопросе. По оценке Цекова, вероятность вооружённого наступления на Донбасс сейчас составляет порядка 50%. Он также отметил воинственные настроения властей Украины и непоследовательность президента Владимира Зеленского в вопросе эскалации конфликта на юго-востоке стране.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предостерёг Украину от наступления на Донбасс. По его мнению, Киев может попасть под «уничтожающий удар» России.