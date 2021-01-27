В Совфеде назвали продление ДСНВ одним из ключевых событий года

https://static.news.ru/photo/5c775d2e-60b2-11eb-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации единогласно одобрили закон о ратификации Соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала документ важнейшим для обеспечения мировой безопасности.

СНВ-3 продлён. Нет сомнения, что несмотря лишь на начало наступившего года, это событие, конечно же, войдёт в число ключевых событий всего 2021 года, — отметила она.

Матвиенко добавила, что продление договора открывает возможности для дальнейшего диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что содержание закона полностью обеспечивает национальную безопасность России. По его словам, без ДСНВ были открыты возможности для продолжения гонки вооружений.

Сенатор Виктор Бондарев, возглавляющий комитет СФ по обороне и безопасности, в свою очередь, отметил, что продление ДСНВ отвечает интересам не только России, но также США и всего мира. Он выразил надежду, что это будет способствовать нормализации отношений между двумя странами и снижению международной напряжённости.

РФ и США подписали ДСНВ в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении. Он отметил, что региональные конфликты множатся, а система глобальной безопасности деградирует.