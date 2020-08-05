В СК рассказали о расследовании дела о гибели журналиста Стенина в Донбассе

Украина отказалась предоставлять России данные расследования гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина шесть лет назад в Донбассе.
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ, — сказала Петренко.
Она отметила, что результаты украинского расследования до сих пор неизвестны,
Представитель СК также добавила, что СК, МВД и ФСБ РФ продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина. Кроме того, в рамках международного сотрудничества «принимаются меры к получению копий документов» от украинской стороны.
Нападение на машину Стенина произошло 6 августа 2014 года. Украинские военные стреляли из танка по автомобилю, внутри которого находился журналист. Машина передвигалась по дороге в колонне беженцев.
Один из очевидцев убийства ранее уже дал показания, описав обстоятельства произошедшего. По словам свидетеля, после обстрела силовики сожгли автомобиль, предварительно забрав из него все ценные вещи, писал NEWS.ru.
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