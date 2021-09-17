В СФ заявили о дискредитации иностранных наблюдателей западными СМИ

После окончания выборов в Госдуму западные СМИ и политики начнут дискредитацию иностранных наблюдателей. Если они работают не по правилам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, это посчитают необъективным, считает глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передаёт ТАСС.

Климов заявил, что дискредитация иностранных наблюдателей начнётся в понедельник. Он рассказал, что если наблюдатели следят за выборами не по правилам БДИПЧ ОБСЕ, их действия посчитают необъективными. Таких наблюдателей, которые будут давать точные сведения о ходе голосования, раскритикуют за то, что «они своим нахождением здесь и своими отчётами фактически разрушают антироссийские мифы».

Чем честнее и объективные будут работать у нас иностранные наблюдатели, чем качественнее будут их отчеты и информация, тем больше в отношении них будет злобы, клеветы и разного рода фейковых историй создаваться, — сказал Климов.

Ранее в Госдуме заявили, что США финансируют дискредитацию выборов в России. Для этого, по словам главы комиссии Госдумы Василия Пискарёва, неправительственные организации выделили дополнительные деньги общероссийскому общественному движению в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иноагентом).