Кольцо не сжалось: в России не сочли угрозой обострение ситуации у соседей

https://static.news.ru/photo/b40368a8-07ed-11eb-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле на фоне обострения общественно-политической ситуации в соседних республиках не склонны считать, что вокруг России «сжимается кольцо». Тем не менее невозможно не замечать обострение геополитической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал политическую позицию российского руководства на фоне дестабилизации в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии.

То, что определённый, скажем так, конфликтный потенциал существует,— это действительно так. Но никакого кольца не сжимается. Это конфликтный потенциал — он в целом в мире сейчас имеет тенденцию, к сожалению, к росту, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем он выразил сожаление, что часть этого потенциала концентрируется вокруг российских границ.

Песков добавил, что в Москве заинтересованы в том, чтобы у соседей, у партнёров России были мир, процветание и стабильность.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов не признали.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер. Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

В Киргизии 5 октября начались протестные акции после оглашения предварительных итогов парламентских выборов. Согласно результатам голосования, в законодательный орган страны прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами граждане вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкека, здания парламента и правительства республики, а также помещения СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, старший политолог Дмитрий Офицеров-Бельский объяснил, почему США не отказываются от «страшилок» о России. Эксперт-международник отметил, что для американцев такое восприятие — «это нормальная риторическая форма».