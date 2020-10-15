В Раде заявили о намеренной потере Украиной Крыма и Донбасса

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Потеря Донбасса и Крыма в 2014 году была осознанным решением украинских властей на фоне предвыборной ситуации в стране, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Кива утверждает, что у Киева был заранее заготовленный план. Так, из Крыма предварительно вывели войска, хотя ранее там, по утверждению политика, «стояли элитные украинские части».

Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Ещё раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно, — цитирует депутата РИА Новости.

Также Кива заявил, что на Украине в последние шесть лет образовалась целая прослойка, которая привыкла «жить за счёт войны, обогащаться на войне и оправдывать свои неудачи войной».

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Как писал NEWS.ru ранее, украинским властям следует перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент «вернуть», считает крымский депутат Юрий Гемпель. В парламенте региона он возглавляет комитет по народной дипломатии и межнациональным отношениям.