Украинским властям следует перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент «вернуть», считает крымский депутат Юрий Гемпель. В парламенте региона он возглавляет комитет по народной дипломатии и межнациональным отношениям.
Так народный избранник прокомментировал слова президент Украины Владимира Зеленского, который заявил, что готов покинуть пост президента, если ему не удастся решить вопрос Крыма и Донбасса.
Пора уже им осознать, что крымчане — это не крепостные холопы, которых можно вернуть, когда вздумается, или выменять, — заявил РИА Новости Гемпель.
Он добавил, что крымчанам не интересны «фантазии украинских политиков, которые не поддаются логике»,
Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Он также заверил, что на основании этих ответов будут приниматься дальнейшие решения. Сами вопросы президент пообещал раскрыть позднее, писал NEWS.ru.
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