Крым призвал Киев перестать относиться к жителям региона как к крепостным

https://static.news.ru/photo/c12f8eb4-0d5e-11eb-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Украинским властям следует перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент «вернуть», считает крымский депутат Юрий Гемпель. В парламенте региона он возглавляет комитет по народной дипломатии и межнациональным отношениям.

Так народный избранник прокомментировал слова президент Украины Владимира Зеленского, который заявил, что готов покинуть пост президента, если ему не удастся решить вопрос Крыма и Донбасса.

Пора уже им осознать, что крымчане — это не крепостные холопы, которых можно вернуть, когда вздумается, или выменять, — заявил РИА Новости Гемпель.

Он добавил, что крымчанам не интересны «фантазии украинских политиков, которые не поддаются логике», пишет Радио Sputnik.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Он также заверил, что на основании этих ответов будут приниматься дальнейшие решения. Сами вопросы президент пообещал раскрыть позднее, писал NEWS.ru.