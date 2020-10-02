В правительстве «двурушников» опять не нашли

Спустя два с половиной месяца известный возмутитель спокойствия из фракции КПРФ в Госдуме Денис Парфёнов получил ответ из аппарата правительства на свой запрос о возможном втором гражданстве у главы Минпромторга Дениса Мантурова, замминистра финансов Алексея Лаврова и некоторых других видных фигур. В ответе, подписанном Игорем Шевченко, замглавы руководителя аппарата кабинета министров заявлено, что никаких владельцев двух или нескольких паспортов в правительстве не обнаружено.

Вполне допускаем, что всё именно так и обстоит на самом деле. Хотя некоторая недосказанность, включая и непрозрачность самой процедуры уточнения (уж не на слово ли министрам поверили?), оставляют определённые вопросы. А значит, в ходе парламентской избирательной кампании, которую пророчат всё-таки на весну, они опять всплывут в ходе предвыборной борьбы.

Между тем совокупность явлений последних недель подтолкнула ряд аналитиков к констатации начала очередной попытки так называемой «национализации элит», процессу, который несколько шире просто гарантии принадлежности исключительно к российскому гражданству. Но всё в этом мире взаимосвязано.

И действительно, наша космополитическая тусовка подверглась новым ударам. История «Башкирской содовой компании», владельцы которой перелопачивали родную природу в евро, проживая на Лазурном берегу, уже входит в анналы. После весьма показательного вмешательства в ситуацию вокруг Куштау на самом верху стало попахивать введением государственного управления, частичной национализацией, а то и полной ликвидацией фирмы в её нынешнем виде.

Параллельно новый премьер Михаил Мишустин, выстроивший эффективную ФНС, ныне добивается распространения её «щупалец» далеко за пределы Отечества. Особенно после введения довольно щадящего налога в 15 процентов на дивиденды, выводимые за границу. Собственно, налог этот существовал и прежде, но наши компании пользовались соглашениями об исключении двойного налогообложения, заключённого Россией с рядом стран. Дело же было в том, что в некоторых странах налог на прибыль был минимальным или не существовал вовсе. В результате множились наши резиденты на том же Кипре. Одновременно и сами офшоры под давлением общих обстоятельств один за другим становятся всё более прозрачными, открывая свои тайны. Но до полного открытия ещё далеко.

Французская ривьера Zz.Arch Garcia/Global Look Press

А весной, как мы помним, как раз стали распространяться разного рода списки депутатов, чиновников и прочих слуг народа, имеющих, дескать, вопреки законодательству двойное, а то и тройное гражданство. Или, на худой конец, просто вид на жительство в странах с более мягким климатом. Достоверность этих сведений многие подвергают сомнению, а потому впервые спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился проверить реальность такой уже обыгранной журналистами информации. Первая попытка оказалась довольно вялой. ЦИК РФ в лице главы комиссии Эллы Памфиловой открестилась от поиска «двурушников». Но работа в таком направлении, как мы видим, уже явно ведётся. Собственно, и спикер не так давно настаивал на её неукоснительном продолжении.

Кстати, как это ни парадоксально звучит, но и суд над Михаилом Ефремовым, показным космополитом, как и задержание и арест помощника Дмитрия Рогозина, бывшего журналиста Ивана Сафронова, в некотором смысле шаги из той же серии. Важно было показать на примере, что нет в стране неприкасаемых. Притом что сам Ефремов в своём последнем слове на суде имел наглость заявить, что если бы он воспользовался телефонным правом, то никакого суда бы и не было.

Что касается Сафронова, то в данном случае поднят вопрос ответственного обращения с иностранными партнёрами. Не в смысле тотального контроля над подобными контактами, как во времена СССР, а в плане осознания меры ответственности за информацию, которая доверена. А то ведь российские элитарии зачастую отличаются и редкой болтливостью, особенно когда иностранные партнёры распаляют их тщеславие.