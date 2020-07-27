«В одну реку не входят дважды»: Медведев высказался о восстановлении G8

https://static.news.ru/photo/2261e13a-d017-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Peer Grimm/dpa/Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности и бывший президент Дмитрий Медведев прокомментировал обсуждение возможности восстановления «большой восьмёрки» с участием России. По его словам, ценность такого формата сомнительна на фоне «большой двадцатки» и других площадок для международной коммуникации.

Он отметил, что G8 «никому не нужна», так как мир сильно изменился. В настоящий момент нельзя ничего обсуждать без участия представителей Китая, Индии и некоторых других стран.

Кроме того, когда Медведев занимал должность главы государства, а Россия была участницей G8, в рамках формата велись обсуждения о необходимости пригласить другие страны к диалогу.

И вообще ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов. Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения «восьмёрки». Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке — вопрос самой Украины. И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым был присоединён к РФ, страны G8 отказались приехать на саммит в Сочи. В «Группу семи» на данный момент входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год по очереди в гостях у каждой страны — участницы клуба.

Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О намерении пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею американский лидер Дональд Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия Москвы требует здравый смысл.

Идею Трампа не поддержали в Великобритании, Канаде и Франции. Против этого также высказалась Украина. В Киеве заявили, что сам факт участия РФ даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия выступает против предложения президента США о возвращении РФ в переговоры «Большой семёрки». По его словам, причиной исключения России стала аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. ФРГ придерживается принципа реализации Минских соглашений, но считает Крым частью Украины, так как ФРГ «не согласна с тем, что в XXI веке могут меняться границы стран в Европе».