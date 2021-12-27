Захарова жёстко ответила Киеву на обвинения главы Минтранса из-за Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Генпрокуратуры Украины в адрес министра транспорта РФ Виталия Савельева и его заместителя недопустимой выходкой. Украинское ведомство считает, что Савельев участвовал в организации перевозок пассажиров в Крым и из него с апреля 2014-го по ноябрь 2020 года.

Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закреплённых в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела, — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, подобные действия украинской прокуратуры говорят о желании Киева отомстить за выбор жителей полуострова. Она отметила, что МИД России рассчитывает на то, что международные организации заставят власти Украины соблюдать международные обязательства по невмешательству во внутренние дела суверенных государств, а также обеспечить восстановление внутри страны верховенства закона и основных прав и свобод человека.

24 декабря Генпрокуратура Украины предъявила Виталию Савельеву обвинение в незаконной перевозке людей через границу. Следствие считает, что министр транспорта РФ, будучи руководителем «Аэрофлота», способствовал перевозке пассажиров в Крым и из него с апреля 2014-го по ноябрь 2020 года. Как заявили в ведомстве, за это время он переправил почти 330 тысяч человек. В Киеве считают, что данные действия нарушают нормы международного права из-за пересечения государственной границы Украины.