https://static.news.ru/photo/c0a36c6e-d2fd-11e9-9cd4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия считает позитивными слова президента Украины Владимира Зеленского о разведении сил и средств в Донбассе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он отметил, что в Москве в целом довольны заинтересованностью украинского лидера в работе в «нормандском формате» и в составе контактной группы. По его словам, это в полной мере отвечает ожиданиям всех, кто заинтересован в выполнении минских договорённостей.

И, конечно же, мы выразили надежду, что такая позиция президента Украины будет впредь определять курс этой страны на урегулирование в Донбассе, — цитирует Лаврова ТАСС .

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что после проведённого между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами последует и окончание донбасского конфликта. По его словам, обмен стал первым шагом в направлении перехода от конфронтации к диалогу, писал News.ru.