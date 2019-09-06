https://static.news.ru/photo/340242c8-d161-11e9-8346-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассчитывает, что после проведённого между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами последует и окончание донбасского конфликта.

Это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, — написал Косачёв в Facebook.

Его обрадовала решимость команды Зеленского, которая, несмотря на сопротивление внутри страны, «нашла в себе силы пойти на этот шаг».

Дай бог, чтобы этим началась новая глава в истории донбасского конфликта, за которой может забрезжить окончание гражданской войны, — подчеркнул Косачёв.

Как писал News.ru, спецборт с освобождёнными в рамках обмена с Украиной россиянами прибыл из Киева в аэропорт Внуково в Москве. Тем временем самолёт с гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.