Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассчитывает, что после проведённого между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами последует и окончание донбасского конфликта.
Это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, — написал Косачёв в Facebook.
Его обрадовала решимость команды Зеленского, которая, несмотря на сопротивление внутри страны, «нашла в себе силы пойти на этот шаг».
Дай бог, чтобы этим началась новая глава в истории донбасского конфликта, за которой может забрезжить окончание гражданской войны, — подчеркнул Косачёв.
Как писал News.ru, спецборт с освобождёнными в рамках обмена с Украиной россиянами прибыл из Киева в аэропорт Внуково в Москве. Тем временем самолёт с гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.