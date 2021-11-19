В МИД ответили на идею Конгресса США не признавать пятый срок Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу американских конгрессменов не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он займёт этот пост в пятый раз в 2024 году. Она назвала эту идею вмешательством в дела суверенного государства. Такое заявление дипломат сделала в эфире телеканала «Россия 24».

Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень тёплая, не знаю, — сказала Захарова.

По её словам, эта ситуация похожа на идею не признавать выборы в Госдуму, однако «там срок был поменьше — полгода, но в общем рука мастера чувствуется». По её мнению, идея членов Конгресса не связана ни с внутренней или внешней политикой США, ни с двусторонними отношениями, ни с идеологией страны.

Предложение о непризнании Путина президентом России после 2024 года поступило накануне в палату представителей Конгресса США. Как сообщил один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев. Поправки в Конституцию, принятые летом 2020 года, позволяют Путину в пятый раз занять свой пост, несмотря на существующее в Основном законе ограничение на два срока для главы государства.