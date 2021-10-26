В МИД отреагировали на заявления Киева о ракетном ударе по России

В МИД России обеспокоены агрессивными высказываниями украинских политиков о ракетных ударах по России и начале полномасштабной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако, по её словам, Киев вряд ли повторит угрозы на площадках ООН или ОБСЕ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях, — сказала Захарова.

Причиной такой риторики она назвала желание Киева переключить внимание граждан с внутренних проблем, среди которых состояние экономики и уровня жизни, языковая и этническая дискриминация, а также конфликт в Донбассе, на вопрос России.

По мнению Захаровой, «нагнетание антироссийской истерии» выгодно НАТО. Она подчеркнула, что Альянс ведёт активное военное освоение Украины. По данным дипломата, на территории страны уже существует около десятка мест дислокации натовских военнослужащих.

Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры Альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе, — отметила Захарова.

Она обратилась к партнёрам по «нормандскому формату», Франции и ФРГ, с призывом оценить влияние угроз украинских политиков в адрес России на урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна разрабатывает свою ракетную программу. Он подчеркнул, что созданные ракеты при необходимости смогут «достать до Москвы». В Госдуме РФ назвали угрозы Арестовича «жалкими запугиваниями».