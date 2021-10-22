В Киеве пригрозили направить украинские ракеты на Москву

Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой. Он подчеркнул, что созданные ракеты при необходимости можно будет направить на Россию, сообщает телеканал «Дом».

И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России, — отметил Арестович.

При этом 21 октября стало известно, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, в частности ракет. В Киев из Лондона могут отправить авиационные ракеты и ракеты класса «земля — земля». В Министерстве обороны Великобритании также обсуждается продажа Украине ракет Brimstone.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если Украина войдёт в НАТО, подлётное время ракет Альянса до Москвы сократится до 7–10 минут, заявил в июне президент РФ Владимир Путин. По его словам, как минимум половина украинцев не хотят вступления в НАТО. Он считает, что это умные люди.