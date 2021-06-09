Путин: ракеты НАТО с Украины долетят до Москвы за семь минут

https://static.news.ru/photo/b399ef66-c94b-11eb-b302-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Если Украина войдёт в НАТО, подлётное время ракет Альянса до Москвы сократится до 7–10 минут, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России, — сказал он.

Глава государства отметил, что видит реакцию на слова украинского президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО в российских СМИ и от политиков.

Все так немножко посмеиваются над Зеленским, говорят, всё это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение, — подчеркнул он.

Путин напомнил, что НАТО дважды расширялось на восток при хороших отношениях России с Западом. Однако даже тогда в Альянсе «просто наплевали на наши интересы и всё». В Москве не знают, о чём Киев и Вашингтон договорились в этой сфере. При этом как минимум половина украинцев не хотят вступления в Альянс. Он считает, что это умные люди.

Я говорю без всякой иронии, не потому что другие — глупые, а потому что те, кто не хочет, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом, — добавил политик.

Также Путин заявил, что Зеленский предлагал в ходе возможного российско-украинского саммита поговорить о международной безопасности, хотя важнее обсудить отношения между Москвой и Киевом. По его словам, в отношениях между странами накопилось столько проблем, что нужно было говорить об этом. Путин подчеркнул, что ему не очень понятно, что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, тему которой Зеленский хотел поднять на саммите.