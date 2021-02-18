https://static.news.ru/photo/75ce54fa-71ef-11eb-9d50-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила обстановку в Нагорном Карабахе. По её словам, в зоне конфликта всё стабильно и нарушений перемирия не зафиксировано.

Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — рассказала Захарова.

Она отметила, что российский миротворческий контингент продолжает работать в регионе. В частности, миротворцы очищают местность от взрывоопасных веществ, а также обеспечивают безопасность для беженцев, которые решили вернуться в Нагорный Карабах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию трёхстороннего соглашения по Карабаху. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Особый акцент был сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия и разблокирования транспортных связей в регионе. Для этого приложить свои усилия должна трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.