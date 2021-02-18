Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила обстановку в Нагорном Карабахе. По её словам, в зоне конфликта всё стабильно и нарушений перемирия не зафиксировано.
Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — рассказала Захарова.
Она отметила, что российский миротворческий контингент продолжает работать в регионе. В частности, миротворцы очищают местность от взрывоопасных веществ, а также обеспечивают безопасность для беженцев, которые решили вернуться в Нагорный Карабах,
Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию трёхстороннего соглашения по Карабаху. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Особый акцент был сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия и разблокирования транспортных связей в регионе. Для этого приложить свои усилия должна трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.