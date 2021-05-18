В МИД России назвали условие включения стран в список недружественных

https://static.news.ru/photo/b3167100-b883-11eb-80ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о включении Россией европейских государств — членов НАТО в список недружественных будет зависеть от их поведения. Об этом в разговоре с журналистами заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. На них распространяются положения указа президента «О применении воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Этот перечень пока не расширялся.

Всё зависит от поведения европейских стран, прежде всего входящих в НАТО, которые не успокаиваются и пытаются демонстрировать собственную задиристость, — заявил замглавы МИД.

Чехия и США вошли в перечень недружественных стран ввиду враждебных шагов, которые предприняли главы этих государств. Об этом на пресс-конференции 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, из-за недружественных жестов Москва решила начать выравнивать условия, в которых работают посольства стран на территории друг друга. Соответственно, речь идёт о диппредставительстве Чехии и США в РФ и наоборот.