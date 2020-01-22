https://static.news.ru/photo/8e59c4dc-3dbb-11ea-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полуостров встретит марш запрещённой в РФ террористической организации «Меджлис крымско-татарского народа» украшенными автозаками, которые увезут всех его участников в Симферопольское СИЗО. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Меджлиса Рефата Чубарова, передаёт Крымское информационное агентство.

23 января экс-депутат Верховной рады, глава Меджлиса Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что сторонники организации пересекут границу с Крымом 2 мая. По его словам, в марше примут участие народные депутаты и некие «западные партнёры».

По мнению Козенко, на Украине таким образом придумали очередную провокацию. Якобы мирный марш, который, по словам Чубарова, не исключает и «силовой прорыв на полуостров», депутат назвал «самым оригинальным способом попасть в российский Крым». Парламентарий при этом заверил в готовности к такому повороту событий и пообещал не оставить без внимания участников «похода».

Для особо активных можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят почётных «гостей» прямиком в Симферопольское СИЗО. А там их уже готовы принять на покаяние с явкой с повинной, тем более что и уголовные дела на них давно заведены, — заявил Козенко.

«Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) был образован в 1991 году. В период между заседаниями Курултая (национальный съезд) является «высшим единым полномочным представительным органом крымско-татарского народа и избирается Курултаем из числа его делегатов». В 2014 году Меджлис поддержал Евромайдан и официально выступал против присоединения Крыма к России.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет также заявил, что на полуострове готовы встретить и «остудить пыл» участников марша, писал NEWS.ru.