Крымчане припомнили Порошенко обман таксиста

https://static.news.ru/photo/13e5a5bc-79d4-11eb-af26-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец ответил на слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что российские власти обманули крымчан и не обеспечили им повышение уровня жизни. Он отметил, что политик и сам не отличается кристальной честностью.

Чегринец вспомнил о визите Порошенко в Симферополь в феврале 2014 года. Жители были настроены настолько негативно, что тому пришлось спасаться бегством на такси.

Здесь можно ответить старой русской поговоркой: «Чья бы корова мычала». <...> Пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас. Порошенко тогда так и не заплатил, хотя обещал, местному таксисту за восстановление повреждённой машины, — сказал Чегринец РИА Новости.

Он добавил, что бывший украинский лидер «построил всю свою карьеру на лжи и обмане», и порекомендовал не обращать внимания на слова «политического проходимца».

Чегринец подчеркнул, что Крым «навсегда вернулся домой» и его статус ничто не сможет изменить. Он также выразил уверенность, что Порошенко не удастся избежать ответственности за свои преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Порошенко, утрате Украиной Крыма предшествовал длительный политический процесс. Киев ему воспрепятствовать не мог и шаг за шагом двигался к потере территории.