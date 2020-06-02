В Кремле заявили о готовности обеспечить безопасность россиян в США

https://static.news.ru/photo/79502914-a4bd-11ea-b893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Россия поможет в обеспечении безопасности своих граждан в США. При необходимости этим могут заняться дипломатические учреждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В США действуют российские дипломатические учреждения, загранучреждения, и, конечно, в случае если граждане будут нуждаться в каких-то мерах защиты, это будет им обеспечиваться, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

В ряде американских штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки. Они начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В нескольких крупных городах акции против полицейского произвола переросли в погромы с поджогами и мародёрством.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уличные беспорядки в Соединённых Штатах, которые пытаются подать как спровоцированную Россией проблему, являются внутренним делом страны. Поводом для комментария дипломата стало заявление экс-советника президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс. Она предположила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Москва. При этом фактов и доказательств она не привела, писал NEWS.ru.