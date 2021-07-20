В Кремле заявили, что не планируют принимать Донбасс в Россию

Решение об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не является подготовкой по включению региона в Россию. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью журналу Politique Internationale.

Решение об упрощённом порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах (на Украине. — NEWS.ru), — сообщил он.

По словам Козaка, это решение «не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНP и ЛНP в состав России». Он добавил, что как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении.

Кoзак отметил, что всего порядка 470 тысяч жителей ДНP и ЛНP получили российские паспорта. Однако помимо жителей Донбасса, в период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины.

Ранее была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Глава государства в ней отметил, что «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимает как большую общую беду, как трагедию. По его мнению, отношения ухудшились из-за «целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» единства двух народов.

Кроме того, Путин, описывая предпосылки произошедшего в Донбассе конфликта, заметил, что «судя по всему, Киеву Донбасс просто не нужен».