В Кремле высказались о причастности России к посадке Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/588d783e-bf98-11eb-adb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали сообщения в прессе о якобы причастности России к вынужденной посадке борта Ryanair в Минске. Там заявили, что ни одно российское ведомство или служба не имеют к произошедшему никакого отношения, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что намерение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) расследовать ситуацию с приземлением борта можно приветствовать. Организация заявила о своём желании провести собственное расследование инцидента 27 мая.

Поймите, Российская Федерация... ни российские авиационные власти, ни российские службы, ведомства — они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair, — сказал Песков.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.

Несмотря на заверения российских властей, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске не обошлась без участия России.