В Кремле рассмотрели переход детского омбудсмена Кузнецовой в Госдуму

Кремль рассмотрел возможность перехода уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой в Госдуму РФ после выборов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из представителей первой пятерки списка единороссов следует перейти в парламент — если все лидеры списка откажутся от мандатов, это может выглядеть как «обман избирателей», — объяснил инсайдер.

При этом оба источника издания сходятся во мнении, что наиболее подходящей кандидатурой на депутатское кресло является детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая с большой долей вероятности при попадании в Госдуму в ближайшем будущем займёт один из руководящих постов. Окончательного решения по этому вопросу ещё нет — его будет принимать Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал обсуждать этот вопрос, отметив, что «это дела партийные».

Ранее Кузнецова прокомментировала рост количества насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних.