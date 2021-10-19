В Кремле прокомментировали возможные перестановки в правительстве

Кремль не информирует заранее о возможных кадровых перестановках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о будущей ротации в кабмине, которая может коснуться нескольких чиновников.

Мы никогда не анонсируем, — ответил на вопрос о ротации Песков.

Ранее несколько изданий, ссылаясь на источники, близкие к правительству, заявили о готовящихся кадровых перестановках. Последняя кадровая ротация прошла в кабмине в ноябре 2020 года, когда Владимир Путин назначил нового вице-премьера и трёх министров.

В конце сентября стало известно о перестановках в правительстве Крыма. Глава республики Сергей Аксёнов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова и министра транспорта Евгения Исакова. По собственному желанию оставили пост министр строительства и архитектуры Михаил Храмов и министр здравоохранения Александр Остапенко. Позже Кабанова и Храмова арестовали на два месяца по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Должность вице-премьера была упразднена.