https://static.news.ru/photo/ea442224-4414-11ea-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на ближайшее время не запланированы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, при необходимости главы государств могут договориться о встречи, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко провёл совещание по кадровым вопросам. В ходе мероприятия белорусский лидер упомянул Россию, обвинив восточного соседа в создании проблем для экономики, и поручил разобраться с ситуацией.