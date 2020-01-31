Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на ближайшее время не запланированы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, при необходимости главы государств могут договориться о встречи,
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко провёл совещание по кадровым вопросам. В ходе мероприятия белорусский лидер упомянул Россию, обвинив восточного соседа в создании проблем для экономики, и поручил разобраться с ситуацией.
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