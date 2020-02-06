Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что назначение гражданина России Владимира Пашкова главой правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) является неофициальным делегированием официального лица.
Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, насколько это назначение коррелируется с заявлениями Москвы о своей непричастности к конфликту в Донбассе.
Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица, — подчеркнул он.
По словам Пескова, в этом случае речь идёт только о действиях в качестве физлица. Таким образом, по мнению пресс-секретаря, никаких противоречий с ранними заявлениями Кремля нет, передаёт
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