https://static.news.ru/photo/30986174-48cd-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пашков Фото: dnronline.su

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что назначение гражданина России Владимира Пашкова главой правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) является неофициальным делегированием официального лица.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, насколько это назначение коррелируется с заявлениями Москвы о своей непричастности к конфликту в Донбассе.

Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица, — подчеркнул он.

По словам Пескова, в этом случае речь идёт только о действиях в качестве физлица. Таким образом, по мнению пресс-секретаря, никаких противоречий с ранними заявлениями Кремля нет, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Верховной рады критикуют законопроект о выплате пенсий пророссийским украинцам, которые проживают в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.