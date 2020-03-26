https://static.news.ru/photo/7c77138c-6f89-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Xin Huashefa/Xinhua/Global Look Press

Москва пока не ознакомилась с заявлениями Соединённых Штатов о привлечении к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро за наркоторговлю и объявлении награды за его поимку в $15 млн.

Нет. Не слышали, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео. По его словам, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы. В частности, председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, министр промышленности Тарек Эль-Айсами и другие.

Помпео отметил, что за информацию, которая приведёт к аресту и осуждению Мадуро, власти США готовы выплатить $15 млн. Размер вознаграждения за соратников лидера Боливарианской Республики составляет $10 млн.