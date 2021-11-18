В Кремле отвергли ведение Россией гибридных войн

Россия не ведёт никаких гибридных войн, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва заинтересована, чтобы в Европе перестали считать Россию виноватой во всех бедах. Он также призвал ЕС обратиться к реальным источникам своих проблем, передаёт ТАСС.

Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и наоборот обратились к первоисточникам проблем, которые сейчас душат Европу, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о статье Bloomberg, в которой говорится, что Россия ведёт гибридную войну, Песков подчеркнул, что в последнее время в Великобритании много «истеричных публикаций». По его мнению, сейчас журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе.

Накануне издание Bloomberg описало сценарии развития миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В статье отмечалось, что ситуация может произвести ещё более отрицательный эффект на Евросоюз из-за согласованности действий между Москвой и Минском. Также предлагалось, чтобы ЕС и США убедили Путина не делать ставку на «более широкий пожар» и отказаться от гибридной войны с Западом.

Ранее в ведении гибридной войны обвинил Россию глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Он заявил, что Кремль ведёт многоступенчатую гибридную войну против его страны. Причём атака, по его словам, сейчас идёт сразу по двум направлениям — у польско-белорусской границы и в самой Варшаве.