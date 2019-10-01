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Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем с момента основания республики. Глава государства в поздравительной телеграмме высоко оценил роль Китая в решении глобальных вопросов.

Кроме того, российский лидер назвал «впечатляющими» достижения КНР за последние 70 лет в экономической, социальной и научно-технической областях. Президент высоко оценил заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также...