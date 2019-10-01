Москва и Минск не ведут переговоры по размещению российской военной базы в Белоруссии, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков слова главы белорусского МИДа Владимира Макея.
Между Россией и Белоруссией существует целый объём союзнических обязательств, поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы, — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что в настоящее время какого-либо обсуждения по данному вопросу не ведётся.
Ранее Макей назвал размещение российской военной базы на территории страны бессмысленным занятием, писал News.ru.