https://static.news.ru/photo/6749a3ca-48ca-11ea-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вправе вмешиваться во внутренние дела США. Так он прокомментировал решение Сената Конгресса США, оправдавшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.

Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, — цитирует РИА Новости Пескова.

Однако Песков отметил, что решение, принятое сенатом, «хорошо и достаточно легко прогнозировалось». Он также подчеркнул, что для Кремля важно, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве «главной пугалки» и «главного демона».

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что оправдания сенатом Дональда Трампа по делу об импичменте следовало ожидать. Он подчеркнул, что инициировавшие процедуру отстранения главы государства демократы добились обратного — устроили «импичмент» сами себе. А Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок.