То, что протест в Хабаровске будет не вечен, было ясно с самого начала. Равно как и то, что судьба Сергея Фургала, променявшего свой губернаторский кабинет на камеру в «Лефортово», это, скорее всего, предлог для выплеска скопившегося общего недовольства, усиленного последствиями пандемийного карантина. Собственно, и выбирали бывшего губернатора не потому, что он — член ЛДПР или экономический светоч, а потому, что в 2018 году во втором туре жители готовы были проголосовать за кого угодно, только не за единоросса. Что и признал с запозданием полпред в ДВО Юрий Трутнев, для которого все последующие события оказались неприятным сюрпризом.

Несколько недель протестов, которые в середине июля были по-настоящему массовыми (18 июля, по некоторым оценкам, на центральную площадь вышло от 30 до 50 тысяч), конечно, для современной России — событие беспрецедентное. Но, как говаривал ещё царь Соломон, всё проходит, и это пройдёт. Сначала число участников стало измеряться одной-двумя тысячами, а затем улицы очистились в будние дни. И последние всплески фиксируются уже по субботам. И то при хорошей погоде.

Да, были точечные задержания самых активных участников митингов. Но в целом никаких кровавых репрессий, водомётов и слезоточивой «Черёмухи». За протестом наблюдали, и не более того. Нет и не было никакой конкретной информации о переброске в бывшую дальневосточную столицу дополнительных сил ОМОНа, а то и войск специального назначения. И это на фоне прошлогодних рассуждений интеллектуальной оппозиции, которая уверяла, что в прошлом августе в Москву срочно командировали подразделения Гражданской гвардии из сопредельных областей. И что ежели полыхнет сразу в разных концах, то у властей никаких сил не хватит.

Михаил Дегтярёв Руслан Торубаров/khabkrai.ru

Так вот, ответ скептикам пришёл из далёкого Хабаровска, где власти проявили разочаровывающую оппозиционеров сдержанность. Конечно, Хабаровск не Москва, а революции, столь желанные для некоторых диссидентствующих идеологов, вспыхивают в столицах. Но регион, без сомнения, важнейший. Потенциальный экономический мост России с большим бизнесом Японии, Южной Кореи и Китая. Откуда также с лупой следили за всем происходящим. И постепенное спокойное остужение страстей — немалый плюс для прихода инвестиций.

Конечно, и новый врио губернатора Михаил Дегтярёв, выйдя непосредственно к протестующим, сыграл свою роль, несмотря на все попытки выставить его откровенным клоуном. Притом, что любой его серьёзный провал приведёт к концу эпохи успехов жириновцев на Дальнем Востоке, что также впишется в переформатирование центром политической системы страны в целом.

Наконец, возможный приезд в Хабаровск премьера может оказаться мирной символической точкой в этом затянувшемся происшествии губернского масштаба. Самого Михаила Мишустина такой демарш сразу вывел бы в ряд политических тяжеловесов, фигур самостоятельного значения. Особенно если он выйдет к народу, а его ещё и проводят аплодисментами и пожеланиями успеха. А хабаровчане поняли бы, что их услышали и что власть им, вопреки алармистским предсказаниям, собирается не мстить, а понять их.

Ну, а насколько всё войдёт в норму, покажут грядущие думские и местные выборы. Более точный индикатор представить уже трудно.