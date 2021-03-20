В Госдуме увидели признак скорой передачи власти в словах Байдена о Харрис

https://static.news.ru/photo/b28df6bc-8a44-11eb-8616-96000091f725_660.jpg Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Высказывание президента США Джо Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис превосходит его в уме, может свидетельствовать о том, что Харрис вскоре может возглавить государство. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Никогда ещё глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. Возможно, это ещё один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время, — приводит РИА Новости слова депутата.

Она добавила, что столь самокритичное высказывание американского лидера может также быть связано не только с оценкой собственных интеллектуальных способностей, но и с косвенным сожалением о словах в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее Байден во время представления вице-президента Камалы Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты заявил, что стоило сразу передать ей слово, так как она умнее него.

Напомним, в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что Россия ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания экспертов о возможности новой холодной войны с США. Он отметил, что в Кремле надеются на лучшее, однако готовы и к неприятному повороту событий.