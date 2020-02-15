https://static.news.ru/photo/4a5c376c-5010-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский может «одним росчерком пера» прекратить войну в Донбассе. Это вполне реально, ведь ему подконтрольны все ветви украинской власти, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Виктор Водолацкий.

Так он прокомментировал заявления украинского лидера о том, что в ментальности политика конфликт завершён и что он твёрдо намерен закончить войну и в реальной жизни.

По словам российского депутата, в Донбассе продолжаются обстрелы мирного населения из тяжёлых орудий, а это свидетельствует, что война продолжается.

С такой риторикой, с такой подачей не то что за пять лет, и за 25 лет там мира не будет, — цитирует Водолацкого РИА Новости.

Политик отметил, что действия украинских военных идут вразрез с заявлениями, которые Зеленский делает на международных площадках.

Ни «нормандский формат», ни Минские соглашения Украиной не выполняются, подчеркнул депутат.

Ранее, как писал NEWS.ru, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился. Он назвал эту территорию однозначно украинской и заверил, что намерен работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира.

Президент пообещал закончить войну, руководствуясь принципами международного права, а также предложил проводить разведение войск и тяжёлой техники по секторальному принципу. Помимо этого, он объявил о развёртывании программы восстановления Донбасса.