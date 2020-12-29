В Госдуме рассмотрят предложение обязательных партийных праймериз

https://static.news.ru/photo/278136fa-49f9-11eb-9280-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими или думскими выборами обсудят на площадке Экспертного совета по вопросам совершенствования избирательного законодательства, созданного при комитете Госдумы по контролю и регламенту. Об этом говорится в ответе на обращение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова за подписью главы думского комитета Ольги Савастьяновой, с текстом которого ознакомился NEWS.ru.

В письме отмечается, что процедура предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) за последние годы стала «неотъемлемой частью российской политической системы».

При этом, в настоящее время основы и порядок проведения данной процедуры регулируются нормами уставов и иных партийных документов и являются вопросами внутренней самоорганизации политической партии, — говорится в документе.

В комитете также отметили «отдельные достоинства предварительного внутрипартийного голосования, которые могут способствовать повышению реальной конкуренции внутри политической партии, созданию условий для кадрового усиления и обновления политической организации». Однако, по мнению парламентариев, инкорпорирование этого института в российское законодательство возможно только при накоплении достаточной практики с учётом сложившихся особенностей регулирования избирательного процесса.

Необходимость внедрения данного института в законодательно регулируемый избирательный процесс должна определяться на основе глубокого изучения его преимуществ и недостатков, всесторонней оценки возможных правовых последствий, а также с учётом сохранения высокого уровня гарантий реализации избирательных прав граждан, — отмечается в письме думского комитета.

В планах Госдумы рассмотреть эти предложения в рамках работы Экспертного совета по вопросам совершенствования избирательного законодательства с привлечением широкого круга специалистов и представителей общественности.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в ЦИК РФ, а также Госдуму и Совет Федерации с просьбой оценить целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими или думскими выборами. Свою инициативу эксперт объяснил снижающимся в последнее время интересом российского избирателя к электоральным процедурам. По его мнению, праймериз помогут сформировать более ясную картину избирателям и позволят им ответственно подойти к процессу голосования.