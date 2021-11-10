В Госдуме рассказали о ситуации с депутатской неприкосновенностью Рашкина

Представление Генпрокуратуры РФ о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, может поступить в Госдуму в ближайшие дни. Оно станет основой для дальнейшего разбирательства, сообщил источник в нижней палате парламента, слова которого приводит РИА Новости.

Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели, — сказал источник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина в случае соответствующего обращения генпрокурора.

В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.

Ранее в КПРФ предположили, что тушу лося Рашкину могли заранее подложить недоброжелатели. Депутата могли подставить, поскольку он активный член партии.