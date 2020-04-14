В Госдуме прокомментировали отмену отпусков депутатов

https://static.news.ru/photo/6d63bca6-7e66-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

На фоне пандемии коронавируса спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отмены отпусков депутатов, а также о том, что им следует больше работать в регионах. Парламентарии к решению отнеслись положительно, а некоторые сообщили, что и не собирались отдыхать.

Так, в разговоре с телеканалом «360» депутат от ЛДПР Игорь Лебедев заявил , что парламентарии будут находиться в своих регионах, в своих кабинетах.

У любого человека в настоящий момент может возникать любой вопрос, не всё сводится к проблеме коронавируса. У людей существуют и другие проблемы, — сказал он.

В свою очередь секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что перемещение депутатов Госдумы по стране не несёт опасности, и подчеркнул, что поддерживает отмену отпусков, так как находящимся на самоизоляции людям сейчас стало труднее «достучаться до органов власти».

Депутат от «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что намерен работать удалённо, через соцсети, однако готов в случае необходимости совершать поездки, прибегнув к средствам личной защиты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Последний выступил с инициативой ограничить депутатам посещение телестудии для участия в ток-шоу. Они будут выходить в эфир удалённо из здания на Охотном Ряду.