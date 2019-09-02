https://static.news.ru/photo/5f02e92c-ce1a-11e9-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны является продолжением польской антироссийской кампании. Об этом заявил депутата Госдумы Сергей Железняк.

У властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру, — отметил Железняк.

Депутат подчеркнул, что вопрос о репарациях, который подняла сейчас Польша, является политическим, передаёт РИА Новости .

По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, от Варшавы сейчас не стоит ждать «здравых мыслей». Парламентарий считает, что польские политики «жёстко заточены» на курс, который им предложили Соединённые Штаты.

Блащак ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенных репараций от Германии. Польский министр считает, что соответствующее решение за Варшаву приняла Москва. Блащак при этом уверен, что вопрос выплаты репараций все ещё открыт.

1 сентября в Польше состоялись масштабные торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила страны НАТО, в том числе Германию. Российская делегация приглашена не была. Такое решение в Совете Федерации назвали проявлением политической неблагодарности. При этом вице-президент США Майкл Пенс в ходе пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой обвинил Москву в намерении разрушить партнёрские отношения Варшавы и Вашингтона.

Ранее в посольстве России в Лондоне резко осудили заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о сравнении действий СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. Накануне британский политик заявил, что во время начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней», писал News.ru.