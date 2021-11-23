В Госдуме отреагировали на слова Кулебы о задержке запуска СП-2

Украина несколько преувеличивает свои заслуги в задержке запуска российского газопровода «Северный поток — 2», заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В беседе с Pravda.Ru он заявил, что влияние Киева на европейскую политику «ничтожно».

Влияние Украины, конечно, на европейскую политику ничтожно. Поэтому говорить о влиянии Украины на заморозку или оттягивание запуска «Северного потока — 2» — конечно, говорить об этом смешно, — высказался Ананских.

Он усомнился в том, что «партнёры» Украины знают о влиянии Киева на задержку «Северного потока — 2». По мнению Ананских, решающую роль в этом сыграли санкции США в адрес России и давление Вашингтона на европейских политиков.

Безусловно, конечно, ведущая роль, что затягивался процесс строительства и запуска «Северного потока — 2», принадлежит США. Именно их санкции и их давление на Европу затягивало этот процесс, — резюмировал политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока — 2» является заслугой Киева. При этом дипломат уточнил, что им «вместе с партнёрами» удалось «существенно затормозить» российский проект.