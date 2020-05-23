В Госдуме оценили публикации Bloomberg с неверными рейтингами Путина

https://static.news.ru/photo/e49a669c-9dc1-11ea-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме прокомментировали публикации Bloomberg о рейтинге Путина. Как отметил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, фейковые данные демонстрируют политические настроения накануне президентских выборов в США.

Блумберг также обслуживает кандидатов от демократов, и, конечно, те критические статьи и подтасовка фактов и о состоянии российского здравоохранения, о количестве умерших от коронавируса, о рейтингах политиков, в том числе и президента России, — это всё элементы политической борьбы внутри США, — отметил он в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что МИД России должен призвать агентство к ответу и требовать опровержения дезинформирующих данных. По его словам, искажение фактов ставит целью повлиять на американского избирателя для изменения его позиции на выборах.

В свою очередь член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко предположил, что публикация направлена на дестабилизацию внутриполитических процессов в России с помощью вбросов ложной информации или полуправды.

Это очень похоже на общую политику информационной атаки, которая была развязана в том числе с публикациями по поводу статистики, связанной с коронавирусом... В данном случае мы имеем дело с продолжением этой кампании, — резюмировал он.

Ранее публикацию Bloomberg прокомментировало российское посольство в США. Как отметили в дипмиссии, агентство намеренно опубликовало неправильные графики, чтобы создать ложное представление о доверии к российской власти.

В одной из статей журналисты представили график, использовав якобы результаты опроса ВЦИОМ. Журналисты написали, что рейтинг Путина составил 27%, хотя в первоисточнике — 67,9%, писал NEWS.ru.