https://static.news.ru/photo/6a8923ee-4325-11ea-ac0d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шеремет Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Соединённые Штаты, вводя новые санкции, напоминают «беззубого пса», который скалится на всех из-за собственного бессилия, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, новые ограничения не вызывают удивления и являются «старой песней» и продолжением «марлезонского балета».

Причина — не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны. США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих, — отметил он.

Шеремет считает, что американской стороне не достаёт мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путём переговоров. Депутат добавил, что США становятся анклавом, к которому теряет интерес всё мировое сообщество, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что Соединённые Штаты используют ковбойскую тактику во внешней политике, когда вводят новые санкции в отношении Крыма. Она помогает Вашингтону усиливать международную напряженность.

США расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины. Американские власти включили в санкционный список, в частности Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя и спикера городского заксобрания Владимира Немцева.