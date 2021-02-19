В Госдуме назвали естественным желание ослабить НАТО

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

НАТО несёт политические и военные угрозы не только России, но и всему миру, поэтому желание ослабить Альянс является вполне естественным для Москвы. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает? Если эта организация сохранилась тогда, когда был ликвидирован Варшавский договор. Если эта организация вместо того, чтобы снижать свой военный потенциал, постоянно его умножает. Если эта организация постоянно приближает свои военные базы к нашим границам, — цитирует РИА Новости парламентария.

Новиков отметил, что желание ослабить НАТО должно быть естественным не только для России, но и для всех здравомыслящих руководителей других стран. При этом, по словам депутата, со стороны оппонентов очень много «мистификаций» по поводу целенаправленных действий Москвы против Альянса.

Ранее президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что российское руководство пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Он также обвинил российских хакеров в кибератаках на предприятия и госучреждения США и Европы.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила заявления руководства НАТО о необходимости противостояния России. По её словам, на Западе на текущий день кризис и необходимо найти врага, которому надо противостоять.