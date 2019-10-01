https://static.news.ru/photo/b21bf832-e450-11e9-8301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил поэтапно переходить к сокращению продолжительности рабочей недели.

Мы можем говорить о поэтапном переходе к сокращению продолжительности рабочей недели в условном формате: 2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов, — подчеркнул депутат в интервью RT .

Парламентарий считает, что подобные переходы должны быть плавными. По его словам, сокращение рабочего времени может привести к росту производительности труда, так как подобные случаи уже были в истории. При этом он призвал проводить изменения только с согласия профессиональных союзов.

Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть формы регулирования времени труда человека. Глава кабмина отметил, что в качестве варианта можно рассматривать график с четырьмя рабочими днями в неделю либо уменьшить количество ежедневных рабочих часов. Сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня зарплаты ранее предложила Федерация независимых профсоюзов России. Также допустила введение четырёхдневки глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.