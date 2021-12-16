В ГД внесли законопроект о единых принципах дистанционного голосования

Депутаты от фракции «Единая России» внесли в Госдуму РФ законопроект о единых принципах и параметрах дистанционного голосования на будущих выборах. Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019--2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Онлайн-голосование намерены проводить только при помощи ГАС «Выборы» и сертифицированных государственных информсистем. В ближайшее время ЦИК установит для них единые требования. В результате, если проект будет реализован, то проголосовать на выборах или референдумах россиянам станет проще.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о планах комиссии в следующем году расширить применение дистанционного голосования на выборах.