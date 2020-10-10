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Политика

Путин: в большой политике нет друзей

14:38, 10 октября 2020 10
Фото: kremlin.ru

Друзей на международной политической арене не бывает. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Своим мнением он поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, в Instagram которого обнародован анонс очередного выпуска телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

В большой политике, вообще-то, нет друзей, — сказал Путин.

Ранее, в день рождения российского лидера 7 октября, на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» уже были показаны фрагменты этого интервью.

В них, в частности, глава государства признался, что ему нравятся многие ценности коммунизма, которые схожи с христианскими постулатами, а также объяснил, что мешает главе США Дональду Трампу наладить отношения с Россией, и заверил, что в Москве «очень переживают» из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

В анонсе программы заявлено, что зрителей ждут новые фрагменты интервью.

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