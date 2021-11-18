В Бельгии России и ЕС посоветовали создать организацию на замену НАТО

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что Валерий Рашкин будет лишён депутатской неприкосновенности. В разговоре с NEWS.ru он назвал происходящее с парламентарием расправой. Политик отметил, что Дума готова «выполнить любое приказание» из администрации президента, «если прикажут, то сделают харакири». Ранее генпрокурор Игорь Краснов РФ направил в нижнюю палату парламента запросы о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждении в отношении него уголовного дела о незаконной охоте.

Эта Дума выполнит любое приказание. Если завтра из администрации прикажут харакири сделать, они сделают. Меня это нисколько не удивляет. Мы считаем это расправой. Мы категорически против, — сказал Зюганов. По...