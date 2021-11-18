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В Бельгии России и ЕС посоветовали создать организацию на замену НАТО

Профессор Том Зауэр посоветовал России и Евросоюзу создать альянс на замену НАТО
11:55, 18 ноября 2021
В Бельгии России и ЕС посоветовали создать организацию на замену НАТО Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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России и Евросоюзу стоит запустить процесс аналогичный Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1970-х годах и создать совместную международную организацию на замену НАТО. Об этом Lenta.ru рассказал Том Зауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

В идеале Россия и ЕС должны запустить новый «хельсинкский процесс» и сотрудничать в рамках коллективной организации безопасности, которая заменит НАТО, будь то НАТО+ или усиленная ОБСЕ, — заявил Зауэр.

Ранее председатель турецкой партии Догу Перинчек назвал НАТО угрозой для безопасности Турции и всего региона. По его мнению, Альянс враждебно настроен к Турции, входящей в него, и даже госперевороты в ней были устроены Западом. Перинчек предположил, что скоро его страна выйдет из Североатлантического альянса.

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