В Бельгии России и ЕС посоветовали создать организацию на замену НАТО

России и Евросоюзу стоит запустить процесс аналогичный Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1970-х годах и создать совместную международную организацию на замену НАТО. Об этом Lenta.ru рассказал Том Зауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.
В идеале Россия и ЕС должны запустить новый «хельсинкский процесс» и сотрудничать в рамках коллективной организации безопасности, которая заменит НАТО, будь то НАТО+ или усиленная ОБСЕ, — заявил Зауэр.
Ранее председатель турецкой партии Догу Перинчек назвал НАТО угрозой для безопасности Турции и всего региона. По его мнению, Альянс враждебно настроен к Турции, входящей в него, и даже госперевороты в ней были устроены Западом. Перинчек предположил, что скоро его страна выйдет из Североатлантического альянса.