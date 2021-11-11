В аппарате фракции КПРФ оценили данные о лишении Рашкина неприкосновенности

В аппарате фракции КПРФ в ГД назвали информацию о том, что Генпрокуратура собирается вынести представление о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина, вбросом. Собеседник NEWS.ru уверен, что визит генерального прокурора Игоря Краснова в нижнюю палату парламента не связан с коммунистом.

Он обратил внимание, что выступление генпрокурора перед парламентариями было запланировано давно. Более того, Рашкин — один из инициаторов визита Краснова.

Мы считаем, что сегодняшнее заявление некого анонимного источника в нижней палате — это попытка опять натянуть сову на глобус, потому что известно, что на следующей неделе генпрокурор приедет в Государственную думу и под это пытаются нагнать жути и, может быть, дать какую-то подсказку Генпрокуратуре, чтобы она подумала над этим, — подчеркнул собеседник в аппарате фракции.

Он отметил, что выступление генпрокурора в Госдуме — «мероприятие довольно консервативное, протокольное и проходящее в жёстких рамках». Поэтому, если Краснов выступит в парламенте с заявлением о снятии иммунитета с Рашкина, это выльется в «скандальную историю».

Это заявление будет болезненно воспринято не только Рашкиным или КПРФ, а вообще всеми депутатами Госдумы. Потому что таким образом им как бы дают понять, что точно такая же история может произойти с одним из них. Я не думаю, что генпрокурору хотелось бы, чтобы его выступление в начале сессии нового созыва думы начиналось с какого-то скандала, — добавил собеседник.

11 ноября «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в Госдуме сообщили , что представление генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности может поступить в начале следующей недели (15–21 ноября). При этом на 16 ноября запланирован визит Краснова в Госдуму. На нём настаивали представители КПРФ, которые до событий с Рашкиным хотели обсудить задержание коммунистов на акциях по итогам выборов в ГД.

Аналогичную информацию со ссылкой на источник в нижней палате получило РИА Новости.

В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина в случае соответствующего обращения генпрокурора.