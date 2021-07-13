«Уравнение безопасности»: Антонов назвал цель стратегического диалога с США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового «уравнения безопасности». Оно должно включить в себя все вооружения — наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, отметил Антонов, выступая перед русскоговорящими студентами в Мидлберийском институте, текст его речи размещён российской дипмиссией в Facebook.

Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового «уравнения безопасности» с учётом всех значимых факторов. Такое «уравнение» должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что «речь идёт о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД». Также уравнение должно учитывать предупреждение гонки вооружений в космосе и дестабилизирующие военные технологии, реагирование на кризисные ситуации, которые чреваты ядерной эскалацией.

Ранее стало известно, что конфронтационным шагом со стороны Вашингтона назвал решение Минторга США включить несколько российских компаний в чёрный список посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, подобные действия контрастируют с заявлениями американской стороны, в том числе сделанными на саммите в Женеве.